15 Temmuz'un en kritik noktalarından biri, Akıncı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığıydı.

Darbe girişiminin karargahı olarak kullanıldı.

25 yaşındaki Lokman Biçinci darbe girişimini öğrenir öğrenmez Akıncı Üssü'ne gitti.

Acısı ilk günkü gibi

Darbecilerin saldırısında şehit oldu.

Aradan 5 yıl geçti ama Biçinci ailesinin acısı ilk günkü gibi...

Anne Güldalı Biçinci oğlunun hasretini çekiyor.

“Rüyama geliyor görüyorum. Bazen geliyor sabah namazına kaldırıyor beni, ‘ana’ diyor sesleniyor kalkıyorum ki yok.”

Darbe girişimini öğrenir öğrenmez Akıncı Üssü'ne gitti

O gün kızlarını kaybetmeleri sebebiyle cenazeleri olan Biçinci ailesi, oğlunun televizyonu açınca yaşananlardan haberdar olduklarını, Lokman Biçinci’nin ise babasına “Türkiye elden gidiyor” diyerek evden çıktığını bir daha da Lokman’ı göremediklerini söyledi.

Şehitliğinden bir hafta önce ailesine “Askerde şehit olmadım ama ben şehit olacağım” diyen Lokman Biçinci’nn ailesi büyük üzüntülerine rağmen oğullarına şehitlik mertebesinin nasip olmasının gurunu taşıyor.