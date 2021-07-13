Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları başarıyla devam ediyor.

İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları için üçüncü doz aşı uygulanmaya başlanmasıyla birlikte aşılama hız kazandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşılamada 59 milyon dozun geçildiğini belirterek, "Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" dedi.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 13.19 itibarıyla birinci doz uygulanan kişi sayısı 38 milyon 99 bin 310, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 17 milyon 824 bin 778 oldu.

Toplam aşılanan kişi sayısı ise 59 milyon 119 bin 427'ye yükseldi.