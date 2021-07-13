Ölümle tehdit ettiler, silahların namlularını TRT çalışanlarına çevirdiler.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan çıkan 124 üniformalı darbeci, Ankara Oran'daki TRT Yerleşkesine girdiğinde saatler 22.00'yi gösteriyordu.

Darbecilerin ilk hedefinde yayınların yapıldığı reji vardı. DEAŞ terör örgütü mensubu 4 kişinin TRT personeli içine sızdığı yalanını söylediler. 'Eylem yapacaklar, sizin güvenliğinizi sağlamaya geldik' dediler.

Silah zoruyla darbe bildirisi okuttular

Çalışanları kelepçeleyip odalara kilitleyen darbeciler, ardından bildiriyi okumak için harekete geçtiler. Bildiriyi, darbecilerin başındaki isim Ümit Gençer okuyacaktı. Hazırlandı, tören üniformasını giydi. Ancak gelen bir telefon onu bu kararından döndürdü.

O anlarda stüdyoda bir anda hareketlilik başladı. Stüdyonun üst katında bekleyen eli silahlı darbeciler, o gece nöbetçi olan TRT Spikeri Tijen Karaş'ı silah zoruyla masaya oturttu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan TRT'ye giden darbeciler saatler 00.13'ü gösterdiğinde canlı yayında silah zoruyla darbe bildirisini okuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı işe yaradı

Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniyordu.

"Ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum. Meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı hep beraber verelim."

Milyonlar Erdoğan'ın çağrısına kulak verip sokağa çıktı. Genci yaşlısı yüzlerce kişi TRT'ye koştu.

Ekranları karartmak hedefiyle Türksat'ı bombaladılar

FETÖ'nün amacı da yurdun dört bir yanındaki direnişin ekranlardan yansımasını engellemekti. Bu yüzden devreye Türksat’a giden hainler girdi.

Amaçları tüm ulusal yayınları kesmek, Türkiye'yi darbenin bastırılmaya başlandığından bihaber bırakmaktı. Ama planladıkları gibi olmadı. Yayınların kesilmediğini fark edince bu kez Türksat'ın bombalanmasına karar verdi darbeciler.

Savaş uçaklarından tesise 4 bomba attılar. O gece Türksat'ın 2 çalışanı şehit, 4 çalışanı gazi oldu.

Türksat'a giden 12 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Hakim karşısında çıkarılan darbecilerden 8'i asker 12 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Sinan Kement