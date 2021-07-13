Yardım malzemeleri özenle paketlendi, dikkatle yerleştirildi.

Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyaya yardım elini uzatmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Türk halkının yardımlarının adresi bu kez Tunus. C-130 askeri kargo uçağına yüklenen yardım kolilerinin içinde maske, dezenfektan, eldiven, oksijen tüpünün yanı sıra aşı ve yerli solunum cihazları da bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

İçinde PCR test kitlerinin de olduğu yardım kolileri Sağlık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Cumhurbaşkanlığınca hazırlandı.

[Fotoğraf: AA]

Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan havalanan askeri uçak, yardımları Tunus Uluslararası Kartaca Havalimanı'na ulaştıracak.