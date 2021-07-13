Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 12:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Tunus'a yardım eli
[Fotoğraf: AA]
Türkiye, koronavirüsle mücadelede dünyaya yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Yardımlar bu kez Tunus'a gönderildi. Cumhurbaşkanlığı'nca hazırlanan yardım kolilerinin içinde aşı, PCR test kiti ve yerli solunum cihazları yer aldı.
Yardım malzemeleri özenle paketlendi, dikkatle yerleştirildi.
Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyaya yardım elini uzatmaya devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Türk halkının yardımlarının adresi bu kez Tunus. C-130 askeri kargo uçağına yüklenen yardım kolilerinin içinde maske, dezenfektan, eldiven, oksijen tüpünün yanı sıra aşı ve yerli solunum cihazları da bulunuyor.
[Fotoğraf: AA]
İçinde PCR test kitlerinin de olduğu yardım kolileri Sağlık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Cumhurbaşkanlığınca hazırlandı.
[Fotoğraf: AA]
Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan havalanan askeri uçak, yardımları Tunus Uluslararası Kartaca Havalimanı'na ulaştıracak.
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