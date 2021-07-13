Kütüphane söyleşileri ile başlayan maratonda şimdi sıra illerde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisi içinde gençlerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gençlerle söyleşiler yapıldı

Erdoğan'ın gençlerle olan programlarına bir süre Millet Kütüphanesi ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerle söyleşiler yaptı. O söyleşilerde yapılan bir davet üzerine gençlerle buluşmanın bir sonraki adresi Diyarbakır oldu.

81 ilden gelen gençlerle Diyarbakır'da sohbet edildi, yemekler yendi, türküler söylendi.

Gençlere verilen bu önem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il ziyaretleri programına da yansıdı. Gençlerle bir araya gelmek için yeni iller belirlendi.

Gençlere olan güvenini bir kez daha ortaya koyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu söyleşi ve ziyaretlerle gençlere olan güvenini bir kez daha ortaya koyacak.