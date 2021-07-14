Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'da duyurulan Yargı Reformu Stratejisi'nin uygulanmasının izlenmesi için kurulan Yargı Reformu Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Bakan Gül'ün başkanlığında toplandı.

Toplantıya, yargı kurumlarının temsilcileri de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin toplumun tüm paydaşlarıyla, ilgili barolar, noterler, yargı kurumları, avukatlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte hazırlandığını belirtti.

Hazırlanma sürecinin büyük bir katılım ve şeffaflıkla yürütüldüğünü anlatan Gül, "Çünkü yargı, sadece bir masa etrafında, belirli kişilerin hazırlayacağı stratejiyle değil, toplumun tüm kesimlerinin görüşleriyle stratejisinin, politika belgelerinin hazırlaması gereken bir önemli kurum. Bu nedenle hazırlama sürecinde de büyük bir katılımla ve şeffaflıkla bu süreci yürütmeye gayret ettik ve bunda da başarılı olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Uygulamadaki aksaklıkları da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz"

İnsan Hakları Eylem Planı'nın da yine aynı anlayışla hazırlanıp kamuoyuna sunulduğunu, hayata geçirilmesi için de gayret gösterdiklerini bildiren Gül, bir belgenin sadece hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılmasının yeterli olmayacağını vurguladı.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Elbette bu belgenin uygulanmasını, uygulamalardaki aksaklıkları, ihtiyaçları da masaya yatırmak, yakından takip etmek önem arz etmektedir. Toplantıyı, bu sürece yapacağı katkı bakımından çok önemli görüyoruz. Bunun da uygulanması için hep birlikte takip edeceğiz. Şeffaflıktan yoksun bir sürecin başarılı olması mümkün değildir. Bu nedenle hazırlık sürecinde olduğu gibi uygulama sürecinde de her türlü görüşe, eleştiriye, öneriye açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizlerden gelecek katkı uygulama sürecinin başarısını arttıracaktır. Tüm bu süreçlerde toplumun her kesiminin, ilgili tüm paydaşların önerilerini, görüşlerini almaya devam edeceğiz. Uygulamadaki aksaklıkları da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

Belgede yer alan 133 faaliyet hayata geçti

Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan faaliyetlere ilişkin verileri de paylaştı.

Faaliyetlerin kağıt üzerinde kalmadığını ve hayata geçirildiğine dikkati çeken Gül, şunları söyledi:

"Şu ana kadar Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan toplam 256 faaliyetin 133'ü hayata geçirilmiştir. Yani kağıt üzerinde kalmamıştır. Mevzuat anlamında, düzenleme anlamında yapılması gerekenlerle ilgili 256 faaliyetin 133'ü hayata geçirilmiş. Elbette hayata geçirilen bu mevzuata uygulamada da reformun ruhuna uygun şekilde uygulayıcılar tarafından sahip çıkılması ve başarılı bir şekilde uygulanması hepimizin ortak amacıdır. Bunu da yakından takip edeceğiz."

"Bize göre vesayetle mücadele anayasa ile taçlanmalı"

Adalet Bakanı Gül, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından düzenlenen, 15 Temmuz sempozyumunda da konuştu.

Gül, şunları söyledi:

"Vesayetle kalıcı bir mücadeleyi başarılı bir şekilde tamamlamanın zirvesi yeni ve sivil bir anayasayadır. Bize göre vesayetle mücadele bu anlamda anayasa ile taçlanmalı ve bu mücadele başarıyla sonuçlanmalıdır. Devleti yaşatmayı ise ancak insanı yaşatmakla mümkün gören bir yaklaşımla, temeline insanı ve onurunu koyan; insan hak ve özgürlüklerini teminat altına alan bir toplumsal sözleşmeyle anayasayı yapmak milletimize ödevimizdir."