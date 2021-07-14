Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, tutuklanarak Hakkari Cezaevi'ne konuldu.
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Etiketler: Son Dakika Hakkari
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