Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Pakdemirli: Bin kadar flamingo öldü, zehirlenme yok
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleriyle ilgili, "Bin kadar flamingo öldü. İlk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok." dedi.
Flamingoların uğrak noktalarından Tuz Gölü'nün eski günlerinden eser kalmadı. Suyun büyük oranda çekildiği gölde yüzlerce flamingo öldü.
Konya Valiliği flamingo ölümleri ile ilgili araştırma ve soruşturma başlattı.
Bakan Pakdemirli, Tuz Gölü'nde bin kadar flamingonun öldüğünü söyledi. "İlk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok." dedi.
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