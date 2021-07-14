Flamingoların uğrak noktalarından Tuz Gölü'nün eski günlerinden eser kalmadı. Suyun büyük oranda çekildiği gölde yüzlerce flamingo öldü.

Konya Valiliği flamingo ölümleri ile ilgili araştırma ve soruşturma başlattı.

Bakan Pakdemirli, Tuz Gölü'nde bin kadar flamingonun öldüğünü söyledi. "İlk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok." dedi.