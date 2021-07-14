Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tuz Gölü'nde su çekildi, yüzlerce flamingo öldü
Flamingoların uğrak noktalarından Tuz Gölü'nün eski günlerinden eser kalmadı. Suyun büyük oranda çekildiği gölde yüzlerce flamingo öldü. Konya Valiliği flamingo ölümleri ile ilgili araştırma ve soruşturma başlattı.
Tuz Gölü'ndeki yüzlerce yavru flamingo gölün üzerine ölü bulundu. Sebebi ise susuzluk.
Flamingoların beslendiği alanda hiç su olmaması, ekolojik dengeyi bozarak kuşların ölümüne sebep oluyor.
Flamingoların neden öldüklerine dair bazı iddialar var. Gölü çevreleyen kanalların önüne set çekilmesi bu iddialardan biri.
Tuz gölü kuruyor. Onlarca gezgin, turist son dönemde bu manzarayla karşılaşıyor.
Konya Valiliği inceleme başlattı, yetkililer araştırıyor. En büyük görevse doğada en çok ayak izi olan insanlara düşüyor.
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