Tuz Gölü'ndeki yüzlerce yavru flamingo gölün üzerine ölü bulundu. Sebebi ise susuzluk.

Flamingoların beslendiği alanda hiç su olmaması, ekolojik dengeyi bozarak kuşların ölümüne sebep oluyor.

Flamingoların neden öldüklerine dair bazı iddialar var. Gölü çevreleyen kanalların önüne set çekilmesi bu iddialardan biri.

Tuz gölü kuruyor. Onlarca gezgin, turist son dönemde bu manzarayla karşılaşıyor.

Konya Valiliği inceleme başlattı, yetkililer araştırıyor. En büyük görevse doğada en çok ayak izi olan insanlara düşüyor.