Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle kentteki YHT Garı'nda Konya-İstanbul, Konya-Eskişehir, Konya-Ankara seferlerinde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Bayram tatili için memleketlerine ve tatil merkezlerine gitmek isteyenler, garda yoğunluk oluşturuyor.

YHT garı yetkililerinden alınan bilgiye göre, temmuz sonuna kadar yapılacak tüm seferler için biletler satışa sunuldu.

Bayram süresince yaşanacak yoğunluk nedeniyle sefer sayıları da artırıldı.

Ay sonuna kadar yapılacak Konya-İstanbul seferlerinin biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra tükenirken, Konya-Eskişehir, Konya-Ankara seferleri için biletlerin yüzde 90'ı satıldı.

Yaşanan yoğunluğun, bayram tatilinin başlayacağı cumartesi günü daha da artması bekleniyor.