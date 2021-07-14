Diyarbakır Anneleri'nin 681 gündür devam eden evlat nöbeti büyüyor.

Gaziantep'ten Diyarbakır'a giden Küçük ailesi, oğulları İbrahim Halil için oturma eylemine başladı.

Aile, 2014 yılında üniversite öğrencisi iken kandırılarak kaçırılan evlatlarına, güvenlik güçlerine teslim olması için çağrı yaptı.

Evlat nöbetindeki aile sayısı 234'e yükseldi. Bu güne kadar 26 aile çocuklarını terör örgütünün elinden kurtardı.