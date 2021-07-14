Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, sulama kanallarında boğulmaların önüne geçebilmek için kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda yaptığı uygulamada, sulama kanalında yüzen çocuk ve gençleri uyarıp sudan çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Havuzdan ücretsiz yararlanacaklar

Çocuk ve gençlere her yıl sulama kanallarında çok sayıda kişinin boğulduğunu anlatan polis, "Boğulanların hepsi de 'yüzmeyi çok iyi biliyorum' diyenler. Bundan sonra kanallarda yüzmeyeceğinize dair söz verirseniz sizleri havuza götüreceğiz. Bundan sonra bizim götürdüğümüz havuzdan ücretsiz yararlanacaksınız" dedi.

Bunun üzerine çocuk ve gençler, kanalda yüzmeyecekleri sözünü verdikten sonra ekip araçlarıyla yüzme havuzuna götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

"Polislere söz verdik"

Polisin havuza getirdiği gençlerden Ferhat Biterge, "Polis ekipleri bizleri kanalda yüzerken gördü. Onlar bizi uyardıktan sonra havuza getirdi. Bundan sonra kanallar yerine havuzda yüzeceğimize dair polislere söz verdik" dedi.

Havuzda serinleyen gençler, polislere teşekkür etti.