Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından Antalya'da yoğunluk daha da arttı. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kent, yabancı turistler kadar iç pazardan da talep görüyor.

Salgın tedbirleri kapsamında "sağlıklı ve güvenli" turizm sertifikasıyla hizmet sunulan bölgede, turistler deniz, kum ve güneşin keyfini yaşıyor.

Antalya'ya turist akını

Rusya, Almanya ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı destinasyonlardan yoğun turistlerin geldiği kente, Türkiye'nin farklı bölgelerinden tatilciler de ilgi gösteriyor. Yaşanan yoğunluk salgın sürecince turizmcilere moral oldu.

9 Günlük bayram tatilinden önce Antalya'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

9 Günlük bayram tatilinden önce Antalya'daki otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, turizmde bayram yoğunluğunu @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/92KMaqQoj1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 14, 2021

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, turizmde bayram yoğunluğunu TRT Haber'e değerlendirdi.

Turgut, "18 aydan sonra ilk defa bölgemiz böyle bir yoğunluğa ulaştı. Vatandaşlarımız rezervasyonlarını rahatlıkla güvenilir kaynaklardan yapabilirler. Birkaç gün daha insanların vakti var ancak oteller neredeyse dolmak üzere. Rezervasyon yapmadan bölgeye gelmemelerinde fayda var" diyor.

"Güvenli turizm" için tedbirler artırıldı

Koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede tutulduğu bölgede, güvenli bir turizm için her şey düşünülmüş. Bu konuda Turgut sözlerine şöyle devam etti:

"Seyahat acenteleri, oteller ve uçaklar 'güvenli turizm' anlamında bilinçli olarak hareket ediyor. Sosyal alanlarda alınan tedbirler güvenli bir şekilde tatil yapmak için yeterli. Ancak insanlara tokalaşmamalarını tavsiye ediyoruz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor."

Bölgeye 2-2,5 dakika arayla uçaklar iniyor. Antalya bölgesinde iç ve dış hat seferleri oldukça yoğunlaştı.

Tatilde "trafik ve salgın kurallarını" ihmal etmeyin uyarısı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, herkes için sağlıklı bir bayram olmasını istediklerini söyledi.

Salgından dolayı insanlarda tatil özlemi olduğunu belirten Çorabatır, "Kış aylarından itibarın seyahat hareketinin iç pazarda yükseleceğini söylemiştik. Öyle de oldu. Aşılama çalışmaları, vakaların düşmesi bunda etken oldu. Ege ve Akdeniz'de otellerin çoğu açıldı. Tesislerin çoğu da bayramı dolu olarak geçirecek. Sonrasında da böyle devam edecek. Yurt dışından rezervasyonlar sürüyor" diye konuştu.

Sektörün sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunduğunu vurgulayan Çorabatır, "Tatile çıkacaklara tek ricamız, lütfen trafik ve salgın kurallarını ihmal etmeyelim, rehavete kapılmayalım. Buna çok dikkat etmelerini istiyoruz. İnşallah insanlar tatilde güzel bir nefes alma fırsatı bulacaklar" dedi.

"Hem araç hem uçak yoğunluğu var"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatili açıklamasının ardından taleplerin iyice arttığını dile getirdi.

Güzel bir sezon olacağını anlatan Atmaca, "Son yılların en yoğun bayram tatili olacak ve her yer dolacak. Sadece Akdeniz, Ege değil Türkiye'nin birçok noktasında hareketlilik yaşanacak. Hem araç hem uçak yoğunluğu var. Salgın sürecinde sağlıklı ve güvenli turizm için sektör tedbirlerini aldı. Sertifikalı hizmet sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Rusya'dan da yoğun şekilde misafirlerin geldiğine değinen Atmaca, güzel bir sezon geçtiğini söyledi.