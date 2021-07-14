TÜBİTAK TÜSSİDE'ye 3 uzman-uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.

İstihdam edilecek personel, Kocaeli'de görev yapacak.

Başvurular 4 Ağustos'a kadar yapılabilecek

Başvurular için gerekli koşul ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alıyor.

Müracaatların 4 Ağustos'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı.