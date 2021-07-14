Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBİTAK 26 personel istihdam edecek
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görev yapmak üzere 26 personel alacak. Başvurular 4 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
TÜBİTAK TÜSSİDE'ye 3 uzman-uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.
İstihdam edilecek personel, Kocaeli'de görev yapacak.
Başvurular 4 Ağustos'a kadar yapılabilecek
Başvurular için gerekli koşul ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alıyor.
Müracaatların 4 Ağustos'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.
İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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