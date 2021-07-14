Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Tarım-ÜFE' de haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,19 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,60, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,35, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,35 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,06 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,09, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,31 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış lifli bitkiler alt grubunda oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 35,94 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 32,20 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,49 ile çeltik, yüzde 12,23 ile yağlı meyveler ve yüzde 14,26 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalışın olduğu tek alt grup ise yüzde 0,39 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 8,19 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 3,74 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,58 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 1,08 ile lifli bitkiler oldu. Bir önceki aya göre azalışın olduğu tek alt grup yüzde 9,66 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.