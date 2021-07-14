Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 503 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 501,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlayarak saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 502,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 826 lira, Cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından altının ons fiyatı üzerinde oluşan baskının kısa süreli olduğunu belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının takip edileceğini ifade etti.

Fed Başkanı Powell'ın, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumda vereceği mesajların altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.815 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) değiştirmeyerek yüzde 19'da bırakmasını bekliyor.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 503 lira 30 kuruşken satışı ise 503 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 821 lira satış fiyatı 826 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 14 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.813,31 dolar

Satış: 1.813,50 dolar

Gram

Alış: 503,30 lira

Satış: 503,50 lira

Çeyrek

Alış: 821,57 lira

Satış: 826,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.343,00 lira

Satış: 3.370,00 lira