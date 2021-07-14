Karabük'te Karadeniz'in Zeugması olarak adlandırılan Hadrianoupolis Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmaları yeniden başladı.

Kilise yapısı üzerinde süren çalışmaların bu yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Kazılarda ortaya çıkarılan kaya mezarları, sütunlar ve mozaikler antik çağın izlerini taşıyor.

“Anadolu’daki en erken dini yapılardan biri”

Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

''Antik kentte şu anda üç noktada kazı çalışmaları gerçekleştirilmekte. Beş nokta da ise restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kazısı devam eden üç noktadan bir tanesi de Kuzey Batı Nekropol Kilisesi olarak adlandırdığımız yapı. Yapımız M.S. 5’inci yüzyıla ait. Yani yaklaşık günümüzden bin 500, bin 600 yıl öncesine ait bir yapı. Anadolu’daki en erken dini yapılardan bir tanesi. İçerisinde mozaikli sahneler, sütunlu taşıyıcılar var.''

45 kişilik ekibin Bizans dönemine ait kiliselere ev sahipliği yapan antik kentteki çalışmaları sürüyor.

Kazı çalışmalarının aralık ayına kadar sürmesi planlanıyor.