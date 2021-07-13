MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, bugün itibarıyla ziyarete açılan İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Çanakkale, Hatay ve Mersin'deki 10 askeri müzenin misafirlerini beklediği kaydedildi.

Pandemi dolayısıyla kapalı olan müzelerimiz bugün itibarıyla ziyarete açıldı.



7 ilimizdeki toplam 10 askerî müzemize tüm misafirlerimizi bekliyoruz.#MSB #TSK pic.twitter.com/n35370PbQy