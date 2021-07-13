Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Askeri müzeler ziyarete açıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), COVID-19 salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzelerin ziyarete açıldığını açıkladı.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, bugün itibarıyla ziyarete açılan İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Çanakkale, Hatay ve Mersin'deki 10 askeri müzenin misafirlerini beklediği kaydedildi.
Pandemi dolayısıyla kapalı olan müzelerimiz bugün itibarıyla ziyarete açıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2021
7 ilimizdeki toplam 10 askerî müzemize tüm misafirlerimizi bekliyoruz.#MSB #TSK pic.twitter.com/n35370PbQy
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Müze
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