UNESCO, Yunus Emre’nin vefatının 700. yılına atfen 2021 yılını "Yunus Emre" yılı olarak belirledi.

Bununla birlikte, Yunus Emre’nin günümüze ulaşan şiirleri vasıtasıyla bize miras kalan evrensel mesajlarını sinemanın diliyle tüm insanlığa ulaştırmak amacıyla Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması düzenleniyor.

Yunus Emre Enstitüsünün organize ettiği yarışmaya başvurular 01 Temmuz-15 Ekim 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

Birinci olan kısa filme 10 bin, ikinci olan kısa filme 7 bin 500, üçüncü olan kısa filme 5 bin, mansiyona layık görülen 5 filme bin dolar para ödülü verilecek.

Yarışmaya başvurular 1 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Jüri'nin değerlendirmesi 1-5 Kasım'da yapılacak, finalistler ise 6 Kasım'da duyurulacak.

Ödül töreni de 15 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.