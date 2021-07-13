Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) İletişim Stratejisi çerçevesinde ve Türkiye-Romanya ilişkilerinin Stratejik Ortaklık düzeyine yükseltilmesinin 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü ve Bükreş Uluslararası Maarif Okulu resmi ortaklığıyla konser düzenledi.

Bükreş Ulusal Operasında gerçekleşen “Valsler ve Peşrevler: Doğu ve Batı Arasında Müzikal Buluşmalar” adını taşıyan konser, başta üst düzey Rumen makamları, diplomatlar, Türk ve soydaş toplum temsilcileri olmak üzere 650 kişi tarafından izlendi. Bükreş Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına katılan 100 kadar kamu görevlisi de dinleyiciler arasındaki yerini aldı.

İki kültür arasında önemli rol

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Sayın Füsun Aramaz, yaptığı konuşmada Türk kültürünün Avrupa kültür alanının bir parçası olduğunu vurgulayarak AB Başkanlığımızın desteğiyle Romanya Kültür Bakanlığı ortaklığında düzenlenen bu konserin, yüzlerce yıllık birikime sahip Türk kültür alanının Avrupa medeniyetine katkılarına bir örnek olduğunu vurguladı. 2021 yılında Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının onuncu yıl dönümünün idrak edildiğini belirten Büyükelçi Aramaz, konserde besteleri yer alan ve Türk musikisi alanında Kantemiroğlu, Balkan müziği alanında Anton Pann ve klasik Batı müziği dalında Saide Hanım (Anna Simonis) gibi Romanya kökenli Osmanlıların iki kültür arasındaki yakınlaşmada önemli rol oynadıklarının altını çizdi.

AB İletişim Stratejisi kapsamında T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından desteklenen etkinlikte Bükreş Yunus Emre Enstitüsü ve Bükreş Uluslararası Maarif Okulu resmi ortak olarak yer aldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bir yandan başta padişahlar olmak üzere Osmanlı Sarayı mensuplarınca bestelenen klasik Batı müziği eserleri “Stretto Yaylılar Dörtlüsü” tarafından, diğer yandan Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılı tebaasınca bestelenen klasik Türk musikisi parçaları “Anton Pann Ensemble” tarafından icra edildi.

Türkiye ve Avrupa arasındaki kültürel etkileşimin müzik alanındaki yansımaları ve Türkiye’nin Avrupa kültürüne katkıları bağlamında büyük ilgi toplayan konserde, Sultan 2. Mahmut, Sultan Abdülaziz, Sultan 5. Murat gibi Osmanlı Padişahlarının klasik Batı müziği tarzında bestelenmiş eserleri, bestekârlara ve eserlere ilişkin bilgiler eşliğinde dinleyicilerle buluştu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yunus Emre Enstitüsü hakkında



Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak ve bu alanda yurt dışında her türlü hizmeti vermek amacıyla 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin tanıtımı noktasında büyük bir görevi üstlenmektedir.

Tüm dünyada 62 merkezi bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe öğretiminden kültür-sanat etkinliklerine, Türkoloji projelerinden bilimsel iş birliği anlaşmalarına ve kültürel diplomasi faaliyetlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede çalışmaları bulunmaktadır.

Enstitü, Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak misyonuyla hareket ederken dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmayı hedeflemektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.yee.org.tr/tr/kurumsal/yunus-emre-enstitusu