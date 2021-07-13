2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Madrid Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen konserde segâh, hicâz, sabâ ve hüseynî makamlarında bestelenen on iki ilahi formunda eserin yanı sıra Yunus Emre’nin şiirlerinden İspanyolcaya tercüme edilen şiirlerinden örnekler okundu.

Farklı ülkelerden müzisyenlerin bir araya gelerek oluşturdukları İspanya merkezli Labyrinth Ensemble müzik topluluğuna hanende olarak Madrid Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ersin Adıgüzel eşlik etti.

Katılımcılardan konsere büyük ilgi

Endülüs döneminde bir kervansaray olarak inşa edilen ve günümüzde kültür-sanat programlarına ev sahipliği yapan Corral del Carbón’da gerçekleştirilen konser katılımcılardan büyük ilgi gördü.

İspanya’nın başkentinde 2018 yılından bu yana hizmet veren Madrid Yunus Emre Enstitüsü küresel salgın dolayısıyla 1 yılı aşkın süredir çevrim içi kurslar düzenliyor. A1’den C1 seviyesine kadar pek çok kademede eğitim veren merkez, yüzlerce kursiyere Türkçe öğretiyor. Dil öğretiminin yanı sıra çeşitli kültür sanat faaliyetleri de düzenleyen Madrid Yunus Emre Enstitüsü, uluslararası düzenlenen festivallerde de ülkemizi temsil ediyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bunlardan biri de Uluslararası Granada Festivali oldu. İspanya’nın en prestijli ve en önemli organizasyonlarından biri olan festival, pandemi şartlarına rağmen çeşitli ülkelerden sanatçıları misafir etti. Bu yıl ikinci kez Türkiye’yi temsil eden Yunus Emre Enstitü, 2021 Yunus Emre Yılı etkinlikleri kapsamında katıldığı festivalde ilgiyle takip edildi. Yunus Emre’nin evrensel sevgi, kardeşlik ve dostluk mesajını insanların ilgisine sunan Enstitü, Farklı ülkelerden bir araya gelen müzisyenlerin oluşturduğu grupla festivale katılarak bu evrenselliğe de dikkat çekti. Salgın şartları nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşen konser ilgiyle takip edildi.

Yunus Emre Enstitüsü hakkında



Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak ve bu alanda yurt dışında her türlü hizmeti vermek amacıyla 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin tanıtımı noktasında büyük bir görevi üstlenmektedir.

