ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Rochelle Walensky, ülkede COVID-19 vakalarının önceki haftaya göre yüzde 70, ölümlerin ise yüzde 26 arttığını açıkladı. Yine ülkenin düşük aşılama oranlarına sahip bölgelerinde salgınların meydana geldiğini ifade etti.

ABD’nin önde gelen salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci de Delta varyantının dünya genelinde 100 kadar ülkede görüldüğünü ve artık baskın varyant haline geldiğini söyledi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre, ABD'de yedi günlük ortalama günlük vaka sayısı şu anda 26 bin'den fazla.

Bu rakam haziran ayının en düşük seviyesi olan 11 bin vakanın iki katından fazla.

Beyaz Saray COVID-19 Müdahale Koordinatörü Jeff Zients, vakalardaki en keskin artışın Arkansas, Florida, Louisiana, Missouri ve Nevada'da görüldüğünü bildirdi.

Jeff Zients 5 yeni vakadan birinin Florida’da görüldüğünü bildirdi.

Tüm bu eyaletler ortalamanın altında aşılama oranlarına sahip.

Aşısızların pandemisi

"Bu aşısızların pandemisi haline geliyor," diyen Walensky, ABD'de COVID-19 ile hastanelere girenlerin yüzde 97'sinin aşısız olduğunu da sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin artık yüksek bir COVID-19 bulaşma riski sergilediğini belirten Walensky, son aylardaki düşüşün tersine döndüğünü söyledi.

Walensky, aşısız Amerikalıları COVID-19 aşısı yaptırmaya çağırdı. Pfizer ve Moderna aşılarının özellikle Delta varyantına karşı etkili olduğunun kanıtladığını da belirtti.

CDC Başkanı, ilk dozunu olduktan sonra ikincisi için belirlenen zamanı kaçırmış olanların gecikmeli de olsa ikinci dozlarını olmaları tavsiyesinde bulundu.

Zients da ABD’de üçüncü doz için yeterli aşı stoğu bulunduğunu, ancak üçüncü dozun gerekli olup olmadığı konusunda hala karar verilmediğini söyledi.