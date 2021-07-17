KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rum lider Nikos Anastasiadis'in dün yaptığı açıklamada, diyalog için "Türkiye'nin hiçbir ön koşulunu kabul etmeyeceğini, bunun için gerekli zeminin var olduğunu" iddia ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her şeyden önce Rum tarafının muhatabı, Türkiye Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk tarafıdır. Rum tarafının Türkiye'yi muhatap gösterme gayreti, kendilerini Kıbrıs'ın tek egemeni, Kıbrıs Türk halkını ise işgalleri altındaki gayrimeşru sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne tabi bir azınlık olarak görmelerinin bir yansımasıdır, Kıbrıs sorununun çözümlenememesinin temel nedeni budur.

Kıbrıs'ta çözüm ve uzlaşı, tarafların birbirlerinin muktesep/mündemiç haklarına saygı göstermesi, bunun kabulü ve uygulamada da görülmesi üzerine yapılacak resmi müzakereler sonucunda gerçekleştirilebilir. Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs’ın tümünün egemeni olduğu iddiaları devam ettiği sürece, Kıbrıs Türk tarafı da kendi egemen eşit haklarını korumak için gereğini yapmaya devam edecektir."

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen 5+BM gayriresmi görüşmeleri sonunda yaptığı açıklamada, "yeterli ortak zemin" olmadığı ancak çabalarını sürdüreceğini söylediği anımsatılan açıklamada, Guterres'in bu açıklamaya rağmen Anastasiadis'in gerekli ortak zeminin var olduğunu açıklamasının, Guterres'in bu açıklamasıyla da çeliştiği ve en hafif tabiriyle bir aldatmaca olduğu kaydedildi.

"Kıbrıs Türk tarafının bu ön koşulu kabul etmesi söz konusu değildir"

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Üçüncü olarak bizim dile getirdiğimiz egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü ilkeleri ön koşul değil eşit mündemiç hakkımızdır. Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafının sahibi olduğunu iddia ettiği ve kullandığı bütün haklara sahiptir. Buna ayrı, bağımsız ve egemen bir devlet olma hakkı da dahildir.

Son olarak Kıbrıs müzakerelerinde ön koşul aranıyorsa, bu da Kıbrıs Türk tarafına dayatılmaya çalışılan, Kıbrıs Rum tarafının gasbettiği 'Kıbrıs Cumhuriyeti' sıfatıdır. Her türlü hukuki, siyasi ve fiili dayanaktan yoksun olan bu sıfat, halihazırda görüşmelerin önündeki en büyük engeldir. Kıbrıs Türk tarafının bu ön koşulu kabul etmesi söz konusu değildir."