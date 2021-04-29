Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Cenevre'de Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu yapıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, konferansın ardından yaptığı açıklamada, "Takdir edersiniz ki bu kolay bir toplantı değildi. Çabalarımızın sonunda Kıbrıs sorununun çözümü adına resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık." dedi.

[KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (ortada) ve Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis (sağda) | Fotoğraf: AA]

Kıbrıslı Türklerin dün ortaya koydukları tutumda, Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik yıllardır süren çabaların çözümsüz kaldığına dikkati çektiklerini vurgulayan Guterres, buna Crans Montana'nın da dahil olduğunu ifade etti.

Antonio Guterres, Kıbrıslı Türklerin iki toplumlu ve iki kesimli federasyona yönelik müzakerelerin tükendiğini düşündüğünü aktararak, "Kıbrıslı Türkler, eşit uluslararası statü ve egemen eşitlik hakettiğini düşünüyor ve çözümün birbiriyle iş birliği yürüten iki devletli çözüm olduğunu savunuyor." diye konuştu.

Diğer taraftan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) delegasyonunun müzakerelere Crans Montana'da kalındığı yerden devam edilmesi gerektiğini savunduğunu anımsatan Guterres, onlara göre de çözümün, siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu ve iki kesimli federasyondan geçtiğini dile getirdi.

Yakında tekrar toplantı düzenlenecek

Antonio Guterres, pes etmediğini, gündeminin esasen çok basit olduğunu belirterek, "Gündemim, birlikte barış ve refah içinde yaşamayı hakeden hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların güvenliği ve iyiliği için mücadele etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Yakın zamanda 5+1 formatında tekrar bir toplantı düzenleyeceğini bildiren Guterres, bunun da resmi müzakerelerin başlaması için ortak zemin arayışını hedefleyeceğini kaydetti.

Guterres, yeni görüşmelerin ne zaman başlayacağına yönelik soru üzerine, "Muhtemelen 2-3 aylık bir süre yeterli olacaktır. Kısa bir süre olumlu gelişmelerin yaşanmasına izin vermeyecektir. Uzun bir süre ise sorunun çözümü için ortak nokta bulmamıza fayda sağlamayacaktır." görüşünü paylaştı.

Guterres, "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız." diye konuştu.

Cenevre'deki Kıbrıs konulu konferans 27 Nisan'da başlamıştı.