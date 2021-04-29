Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, Pervan'ın Çarikar şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu polis aracında bulunan 3 polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.