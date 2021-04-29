Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da polis aracına bombalı saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın Pervan vilayetinde trafik polisi aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, Pervan'ın Çarikar şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu polis aracında bulunan 3 polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.
Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.
Etiketler: Afganistan Terör Saldırısı
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