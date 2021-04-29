ABD'de ırkçılığa maruz kalan üniversitelerin 15 yıllık yasal mücadelesi zaferle noktalandı.

Maryland eyaletinde, siyahi topluma hizmet etmek amacıyla kurulmuş dört yüksek öğretim kurumu ile yerel yönetim, okullara 577 milyon dolarlık tazminat ödenmesi konusunda anlaştı.

Öğrencilere burs

Tazminatın ödenmesi 10 yıla yayılacak. Bu süreda okullar bu parayı öğrencilere burs olarak verecek.

Tazminat, akademik programların arttırılması ve personel alımı için de kullanabilecek.

Anayasanın ihlali

Maryland eyaletinde, yerel yönetimin beyazların çoğunlukta olduğu okullara yatırım yaparken, siyahilerin yoğun olarak eğitim gördüğü yüksek öğretim kurumlarına adil destek vermediği gerekçesiyle 2006 yılında dava açılmıştı.

2013 yılındaki bir duruşmada yargıç, eyaletin "çifte standartlı ve ayrımcı eğitim sistemini benimseyip anayasayı ihlal ettiğine" hükmetmişti.

Üniversitelerin bu hukuk zaferiyle, sistematik ırkçılığın siyahi veya diğer ırklardaki öğrencilerin akademik başarısını baltaladığı kabul edilmiş oldu.

Moses'a adalet arayışı

Ocak ayında Delaware eyaletinde polis kurşunu ile hayatını kaybeden siyahi Lymond Moses'ın ailesi de adalet arayışını sürdürüyor.

Moses'ın kardeşi, olaya karışan iki polis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başından vurularak öldü

30 yaşındaki Mose, aracıyla polisten kaçmaya çalışırken kurşunların hedefi olmuştu. Polisin 9 el ateş ettiği Moses, başından vurularak can vermişti.

Moses'ın ölümü protesto gösterilerini beraberinde getirmiş, tepkiler üzerine mart ayında siyahi adamın vurulma anına ait görüntüler yayınlanmıştı.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınmıştı.

Floyd, polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle hayatını kaybetmiş, dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.