Dünya çapında ırkçılık karşıtı protestoların fitilini ateşleyen cinayetin ses kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı.

Kayıtlara, polis memurlarının vücut kameralarından ulaşıldı.

Söz konusu kayıtlara göre Floyd, kapalı alan korkusu olduğunu söyleyerek kendisini polis arabasına bindirmemeleri için memurlara yalvardı ancak yine de arabaya bindirildi.

"Ben ölüyorum"

Siyahi kurban, bu sırada nefes alamadığını ve öleceğini söyleyerek, "Anne!" diye bağırdı; "Seni seviyorum anne; çocuklarıma, onlara sevdiğimi söyle. Ben ölüyorum." dedi.

Polis memuru Derek Chauvin ise Floyd'a, "Konuşmayı kes, bağırma. Konuşman için daha fazla oksijen gerekiyor." dedi.

Floyd'a müdahalede bulunan 4 memurdan Derek Chauvin, 2'nci derecede cinayet suçlamasıyla yargılanıyor.