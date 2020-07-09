Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz salı günü canlı yayında koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıklamış ve durumunun iyi olduğunu göstermek için gazetecilerin önünde maskesini çıkarmıştı.

Bu duruma tepki gösteren Brezilya Gazeteciler Birliği, gazetecilerin hayatını tehlikeye attığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle Bolsonaro'ya dava açılacağını bildirdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Birlik Başkanı Paulo Jeronimo de Souza, "Ülke, sorumsuzluğun ötesinde ve halk sağlığına karşı açık suç oluşturan bu davranışlara seyirci kalamaz." ifadesini kullandı.

Kongre üyesi Marcelo Freixo da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başkan, koronavirüs olduğunu duyurduğu röportaj sırasında maskesini çıkararak Ceza Kanunu'nun 131 ve 132'nci maddelerini ihlal etti." dedi.

Temasta bulunanlara test yapıldı

Koronavirüsü "basit bir grip" olarak nitelendiren Bolsonaro'nun testinin pozitif çıkmasının ardından kendisiyle temasta bulunanlara da test yapıldı.

Hükümet Sekreteri Luiz Eduardo Ramos, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rogerio Marinho ve Genelkurmay Başkanı Braga Netto'nun testinin negatif çıktığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Savunma Bakanı Fernando Azevedo ve Hükümet Genel Sekreteri Jorge Oliveira'nın ise test sonuçları bekleniyor.