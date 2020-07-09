Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Belçika'da 3 boyutlu yazıcı 2 katlı ev inşa etti
Belçika'da dev 3 boyutlu yazıcı ile 15 günde 2 katlı ev inşa edildi.
Dev 3 boyutlu yazıcı, bilgisayarda programlanan rota üzerinden katmanlar halinde beton püskürttü.
Evin yapımında beton dışında, cam, ahşap ve metal kullanıldı.
Yapımı 15 günde tamamlanan evin inşa sürecinde inşaat ustasına gerek duyulmadı.
Proje yetkililerinin verdiği bilgilere göre 2 katlı ev, tamamen inşaat yerinde mobil 3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen ilk ev oldu.
Etiketler: 3 boyutlu yazıcıyla ev 3 boyutlu yazıcıSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 14:19
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