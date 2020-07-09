Hafter'in sivillere yönelik hak ihlallerinin arkası kesilmiyor.

Milislerin halkın evlerine ve çiftliklerine saldırdığı, silahlı soygunlar düzenlediği ortaya çıktı.

Buna tepki gösterenlerin de hapishanelere kapatıldığı belirlendi.

BMGK'daki Libya oturumunda Rusya'ya çağrı

BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Libya oturumuna ise, Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni'nin açıklamaları damga vurdu.

Rusya'ya seslenen Sunni, şu ifadeleri kullandı:

"Libya'da askerleriniz olmayabilir ama Wagner grubu Rus vatandaşları da dahil farklı uluslardan paralı askerler kullanıyor. Sizden harekete geçmenizi ve vatandaşlarınızı geri çekmenizi istiyoruz."

Libyalı temsilci, Rus Wagner grubundaki paralı askerlerin petrol sahalarını ele geçirmeye çalıştığını ifade etti.

Uluslararası toplumun, Hafter'in saldırılarına sessiz kaldığını vurgulayan Sunni, Sudan'ın Libya'ya paralı asker olarak sızmaya çalışan 120'den fazla vatandaşını yakaladığını hatırlattı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de "Libya krizinde tek çözüm yolu meşru hükümetin desteklenmesidir." dedi.

Libya Müftüsünden "Türkiye ile iş birliği" çağrısı

Libya Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, Türkiye'nin Libya'ya desteğini överek, yakın zamanda Türkiye'den gelen üst düzey heyetlerin Libya hükümetinin yanında duran açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Aynı şekilde, Libya'da katıldığı yerel bir televizyon programında konuşan Giryani, Libya içindeki sivil, toplumsal tüm unsurların, Türkiye'nin Libya ile iş birliğini destekleyen kalabalık gösteriler düzenlemesi ve tüm bu unsurların yayınlayacakları açıklamalarla bu iş birliğine katkı sunması çağrısında bulundu.