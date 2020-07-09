Belçika'da 87 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Belçika'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 87 artarak 62 bin 210'a yükseldi.
Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, salgından ölenlerin sayısının 9 bin 778'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, Belçika'da vaka sayısının son 24 saatte 87 artarak 62 bin 210'a ulaştığı belirtildi.
Günlük vaka sayısının ortalama 86'ya yükseldiği vurgulanan açıklamada, günde ortalama 10 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Renkli karantina kodları
Diğer taraftan Avrupa'da bazı ülkelerde vaka sayıları tekrar yükselişe geçerken, Belçika Dışişleri Bakanlığı ülkeye girişlerde karantina uygulanıp uygulanmayacağını renkli kodlarla belirleyeceğini duyurdu.
"Yeşil" kodlu ülkelerden gelen kişilerin karantinaya alınmayacağı, "turuncu" kodlu ülkelerden gelenlerin test edilip kendini karantinaya alması gerektiği belirtilirken, "kırmızı" kod altında yer alan ülkelere seyahatin yasak olduğu bildirildi.