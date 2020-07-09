Haber Giriş: Kaynak: DHA
Afrikalı siyam ikizleri 18 saatlik operasyonla ayrıldı
[Fotoğraf: DHA]
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yapışık olarak doğan ikizler, İtalya'da 18 saat süren ameliyatla ayrıldı.
Ameliyat, İtalya'da bulunan Bambino Gesù Pediatri Hastanesi’nde 30 doktor ve hemşirenin katılımıyla gerçekleştirildi.
Doktorlar durumun "en nadir ve en karmaşık birleşme şekillerinden biri" olduğunu ve müdahaleye bir yıldan fazla süredir hazırlandıklarını söyledi.
Ervina ve Prefina adlı ikiz bebeklerin tamamen iyileşmesi bekleniyor.
"Tekrar edilemez bir deneyimdi"
Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Doktoru Carlo Marras, "Bu heyecan verici bir an, harika, tekrar edilemez bir deneyimdi." ifadesini kullandı.
İkiz bebeklerin annesi Ermine, ameliyat sonrası şöyle konuştu:
"Küçük kızlarım artık büyüyebilir, okuyabilir ve diğer çocukları kurtarmak için doktor olabilirler."
Etiketler: yapışık ikizler yapışık ikiz bebekler siyam ikizleriSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 12:22
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