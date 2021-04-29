Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijer'deki darbe girişiminden sorumlu tutulan Guruza yakalandı
[Fotoğraf: Reuters ]
Nijer'de 31 Mart'taki darbe girişimini yönetmekle suçlanan güvenlik görevlisi Sani Saley Guruza'nın yakalandığı açıklandı.
Ulusal basındaki haberlerde, Nijer'de darbe girişiminden sorumlu tutulan Guruza'nın Benin'de yakalanıp Nijerli yetkililere teslim edildiği yazıldı.
Girişim 31 Mart'ta olmuştu
Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde 31 Mart'ta silah sesleri duyulmuş ve yerel medyada, olayın darbe girişimi olabileceği iddia edilmişti.
Hükümet Sözcüsü Zakaria Abdurrahman da ordunun darbe girişiminde bulunduğunu doğrulamış ve bunun başarısızlıkla sonuçlandığını belirtmişti.
Askeri darbe girişimiyle ilgili 15'e yakın kişi gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Darbe Girişimi
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