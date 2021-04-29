Konuya ilişkin Anayasayı Koruma Teşkilatından (BfV) yapılan açıklamada, gözetim ve takibin, koronavirüs kısıtlamalarına karşı giderek şiddetlenen protestoları organize eden "Querdenker" adlı gruba ait bazı kişileri kapsadığı belirtildi.

Söz konusu grup, geçen yıl Stuttgart kentinde küçük gösterilerle faaliyete başlamış ancak sonrasında giderek büyümüştü.

Aşırı sağcıların gösterilerdeki rolü

BfV sözcüsü Angela Pley, koronavirüs karşıtı gösterilerin kışkırtma amacıyla istismar edildiğine dikkat çekerek, Querdenker üyelerinin devletin salgın önlemlerini protesto etmekten öte ajandalarının bulunduğunu ifade etti.

Pley, söz konusu gösterilere aşırı sağcı Reichsbuerger hareketi ile bazı antisemitist grupların da katıldığını söyledi.

Yetkililer, aşırı sağcılar ile koronavirüsün varlığını reddeden komplo teorisyenlerinin salgın sürecindeki rolünden endişe ediyor.

Alman parlamentosu, vakaların yüksek seyrettiği bazı bölgelerde karantina tedbirlerinin uygulanabilmesi için Merkel hükümetine geçici yetkiler vermişti. Liderleri karantina karşıtı gösterilere katılan Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi başta olmak üzere muhalefetteki partiler de bu yetkileri eleştirmişti.