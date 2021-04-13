Düzenleme COVID-19 önlemlerinin tek elden yani hükümet tarafından yürütülmesine imkan tanıyor.

Düzenlemeye göre 3 gün üst üste 100 bin kişide 100’den fazla vakanın görüldüğü bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İşverenler, çalışanlarına test yaptırmak zorunda

Marketler, fırınlar ve eczaneler dışında işyerleri kapatılacak.

Bakanlar Kurulu'nda, işverenlere, çalışanlarına haftada bir kez test yaptırma zorunluluğunu içeren tasarı da kabul edildi.

Tasarıda, çalışanların test yaptırma mecburiyetinin olmadığı belirtildi. Ücreti işveren karşılayacak.

Bazı bölgelerde tam kapanma uygulanacak

100 bin kişide 200’den fazla vakanın görüldüğü bölgelerde ise tam kapanma uygulanacak.

Merkel'den düzenlemeye savunma

Başbakan Merkel, Bakanlar Kurulu'nun ardından konuştu, düzenlemeyi savundu.

Tasarı önce Federal Meclis’te ardından da Eyaletler Meclisinde onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

[Almanya'da koronavirüs tedbirlerine ilişkin gösteri düzenlendi. | Fotoğraf: Reuters]

Söz konusu düzenlemelerin kabul edildiği Başkanlık binası ile tasarının görüşüleceği Meclis arasındaki alanda ise gösteriler vardı.

Çok sayıda kişi düzenlemeye tepki gösterdi, bazı göstericiler gözaltına alındı.