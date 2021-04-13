DSÖ’den yapılan açıklamada, “Hayvanlar, özellikle vahşi hayvanlar, çoğu yeni virüslerin ortaya çıkmasına neden olan tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'inden fazlasının kaynağıdır. Özellikle vahşi memeliler, yeni hastalıkların ortaya çıkması için risk oluşturmaktadır.” denildi.

DSÖ, canlı hayvan pazarlarının acilen kapatılması çağrısı yaptı.

Wuhan raporu

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla COVID-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, COVID-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü. Raporda, COVID-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.