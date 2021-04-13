Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 14:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
DSÖ: Canlı hayvan pazarlarını kapatın
[Fotoğraf: Reuters]
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), canlı hayvan pazarlarının koronavirüs gibi birçok bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade ederek bu tip pazarların kapatılması çağrısında bulundu.
DSÖ’den yapılan açıklamada, “Hayvanlar, özellikle vahşi hayvanlar, çoğu yeni virüslerin ortaya çıkmasına neden olan tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'inden fazlasının kaynağıdır. Özellikle vahşi memeliler, yeni hastalıkların ortaya çıkması için risk oluşturmaktadır.” denildi.
DSÖ, canlı hayvan pazarlarının acilen kapatılması çağrısı yaptı.
Wuhan raporu
DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla COVID-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, COVID-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü. Raporda, COVID-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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