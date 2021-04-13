Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri, aralarındaki protokol sorununun ardından ilk kez görüştü.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in gündeminde aralarındaki protokol sorunu vardı.

Leyen'den Michel'e uyarı

İkili benzer sorunların bir daha yaşanmaması için Konsey ile Komisyon arasındaki "iş ilişkisini" geliştirecek bir planı masaya yatırdı.

Görüşmede Leyen, geçen hafta Ankara’da yaşanan koltuk sorunu konusunda Avrupa Konseyi Başkanı Michel’i uyardı.

Michel'in Sözcüsü'nden "pişmanlık" vurgusu

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, böyle bir durumun bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Michel'in Sözcüsü, Konsey Başkanının Leyen'e "derin pişmanlıklarını" sunduğunu "Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması" konusunda güvence verdiğini söyledi.

Konsey Başkanı Michel'in "kimsenin AB'yi bölmesine izin vermemesi" gerektiğini vurguladığı açıklandı.

İki liderin arasında çekişme

6 Nisan'da Ankara’yı ziyaret eden Leyen ve Michel için AB tarafının telkinleriyle ayarlanan oturma düzeni tartışmaya yol açmıştı.

Avrupa basınında olayın ardından yer alan haber ve yorumlarda, iki kurumun liderleri arasında bir çekişme olduğuna dikkat çekilmişti.