Olay, Berlin'e 30 kilometre uzaklıktaki Potsdam kentinde fiziksel engellilerin tedavi gördüğü klinikte meydana geldi.

Klinik çalışanı gözaltında

Kliniğe çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayda 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken,1 kişi de ağır yaralı olarak bulundu.

Klinik çalışanı olduğu belirtilen 51 yaşındaki bir kadın, saldırının şüphelisi olarak gözaltına alındı.