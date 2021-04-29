Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 09:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da bir klinikte 4 hasta ölü bulundu
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'nın Potsdam kentinde bir klinikte 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 1 kişinin de ağır yaralı olarak bulunduğu olayla ilgili klinik çalışanı 51 yaşındaki kadın gözaltına alındı.
Olay, Berlin'e 30 kilometre uzaklıktaki Potsdam kentinde fiziksel engellilerin tedavi gördüğü klinikte meydana geldi.
Klinik çalışanı gözaltında
Kliniğe çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olayda 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken,1 kişi de ağır yaralı olarak bulundu.
Klinik çalışanı olduğu belirtilen 51 yaşındaki bir kadın, saldırının şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Etiketler: Almanya
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