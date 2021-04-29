Kyodo ajansının haberine göre, COVID-19'un yeni varyantlarının ortaya çıktığı ülke ve bölgelere yönelik getirilen yeni düzenleme kapsamında test ve karantina şartları güncellendi.

Buna göre ABD'nin Tennessee, Florida, Michigan ve Minnesota eyaletleri ile Hindistan ve Peru'dan gelen yolcular, daha önce belirlenen noktalarda karantinaya girecek.

3'üncü günde de teste girecekler

1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni yönetmelik kapsamında yolculardan, Japonya'ya varışlarının üçüncü gününde yeniden COVID-19 testine girmeleri istenecek.

Bu kişiler, negatif test sonucunu ibraz etmeleri halinde toplu ulaşım kullanmadan evlerine gidebilecekler.

Ayrıca bu kişilerden evlerinde de 14 gün süreli yeniden karantinaya girmeleri talep edilecek.

Oturumu olmayan tüm yabancılara giriş yasağı

Halihazırda yolcular, çıkış noktalarından ayrılmadan 72 saat önce negatif test sonucu ibraz ediyor, Japonya'ya varışıyla yeniden teste giriyor.

Japonya "özel ve istisnai şartı sebebiyle izin verilenler" haricinde oturumu olmayan tüm yabancılara giriş yasağı uyguluyor.