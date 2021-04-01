Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijer'deki darbe girişimine katılan 15 asker gözaltına alındı
[Fotoğraf: Reuters]
Nijer'de askeri darbe girişimine katıldığı iddia edilen 15 asker gözaltına alındı.
Güvenlik yetkilileri, başkent Niamey'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde dün sabaha karşı yapılan darbe girişimiyle bağlantılı olduğu düşünülen 15 askerin gözaltına alındığını açıkladı.
Yetkililer, darbe girişimini yönetmekle suçlanan güvenlik görevlisi Sani Saley Guruza'nıın ise hala bulunamadığını söyledi.
Nijer'de darbe girişimi
Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde dün sabaha karşı silah sesleri duyulmuş ve yerel medyada olayın darbe girişimi olabileceği iddia edilmişti.
Hükümet Sözcüsü Zakaria Abdourahaman, ordunun darbe girişiminde bulunduğunu doğrulamış ve girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı belirmişti.
Etiketler: Darbe
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