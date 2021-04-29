Alaska Eyalet Birlikleri, Alaska'nın doğusundaki Tok kasabası yakınlarındaki ormanda, kısmen gömülü bir dondurucunun bulunduğu ihbarını aldı.

Olay yerine gelen ekipler, dondurucunun içinde insan kalıntıları olduğunu tespit etti.

Yetkililer, dondurucunun ne kadar süredir orada olabileceği konusunda bir bilgileri olmadığını belirtti.

Kimlik tespiti çalışmalar sürüyor

Alaska Kamu Güvenliği Departmanı, dondurucu ve kalıntıların, inceleme ve kimlik tespiti için Anchorage'daki Eyalet Tıbbi Muayene Uzmanına nakledildiğini bildirdi.

Yetkililer, kalıntıların bir erkeğe mi yoksa bir kadına mı ait olduğu veya cesedin kayıp bir kişi ile bağlantısı bulunup bulunmadığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Soruşturma halen devam ediyor.