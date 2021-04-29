Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kerkük’te intihar saldırısı önlendi
[Fotoğraf: AA]
Irak’ın Kerkük kentinde Ulusal Güvenlik Müdürlüğüne girip üzerindeki bombayı patlatmak isteyen bir kişi etkisiz hale getirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentteki Ulusal Güvenlik Müdürlüğü binasına girmek isteyen bir intihar eylemcisinin binadaki güvenlik güçlerince vurulduğu vurgulandı.
Bu esnada binada görevli iki güvenlik unsuru da yaralandı.
Söz konusu saldırının kim tarafından planlandığıyla ilgili bilgi verilmedi.
Etiketler: Irak
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