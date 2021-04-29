Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentteki Ulusal Güvenlik Müdürlüğü binasına girmek isteyen bir intihar eylemcisinin binadaki güvenlik güçlerince vurulduğu vurgulandı.

Bu esnada binada görevli iki güvenlik unsuru da yaralandı.

Söz konusu saldırının kim tarafından planlandığıyla ilgili bilgi verilmedi.