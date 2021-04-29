İngiltere'nin bazı bölgelerinde kamp yeri rezervasyonları 5 kat arttı.

Ülke yaz tatiline hazırlanırken çadırlar ve kamp malzemeleri yok satıyor.

Gözde kamp yerleri doluyor

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 2021 şubat ve mart aylarında rezervasyonlarda rekor artış yaşanıyor.

Kamp alanları için rezervasyonların yapıldığı bir web sitesinde Cornwall, Göller Bölgesi ve New Forest kamp için en çok aranan yerler oldu. En beğenilen kamp yerlerinde rezervasyonlar doldu.

Kamp malzemeleri anında tükeniyor

Kamp tatillerine olan talep, dış mekan ekipman satışlarını da tetikledi.

Kamp ekipmanı perakendecileri, mart ve nisan aylarında normalden daha yüksek bir talep seviyesi yaşandığını ve bazı ekipmanların çok kez tükendiğini bildirdi.

Bazı yaz aile çadırları daha depoya ulaşmadan satılıyor.

Perakendeciler “Bu yaz için yeni ekipmana ihtiyacınız varsa, erkenden bakın” önerisinde bulunuyor.

