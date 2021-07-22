Türkiye FETÖ mensuplarının peşini yurtdışında da bırakmıyor. Yurtdışına kaçtığı belirlenen FETÖ'cüler için "kırmızı bülten" talepleri yazılıyor.

Hangi ülkede olduğu belirlenen örgüt üyelerinin de iadeleri isteniyor. Ancak terör örgütü üyeleri yurt dışında barındırılmaya devam ediliyor.

Şimdiye kadar İnterpol Daire Başkanlığı aracılığıyla "Uluslararası Polis Komisyonu"na 757 FETÖ mensubu için "kırmızı bülten" talebi iletildi.

İnterpol ise henüz hiçbir talebi kabul etmedi.

1022 FETÖ'cünün iadesi istendi

Adalet Bakanlığı 109 ülkeden 1022 FETÖ'cünün iadesini istedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile üst düzey FETÖ'cülerin de arasında bulunduğu ABD'den 202, Avrupa Birliği ülkelerinden 361 örgüt mensubunun iadesi talep edildi.

Buna karşın şimdiye kadar yalnızca Cezayir'den 3 FETÖ'cü iade edildi. 28 ülkeden 118 FETÖ üyesi de Türkiye'ye sınır dışı edildi.

[Grafik: Bedra Nur Aygün - TRT Haber]

100'ün üzerinde FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

FETÖ'cüler yurt dışında korunsa da rahat nefes alamadı.

MİT, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası onlarca operasyon yaptı. Birçok ülkeden getirilen 100'ün üzerinde FETÖ'cü Türkiye'de adalete teslim edildi.

Türkiye, örgüt üyelerine yurt dışında da rahat olamayacaklarını net bir şekilde hissettirdi.