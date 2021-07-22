Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarının korunacağını açıkladı.

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın yönetim konseyinin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı alındığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25’te sabit bırakıldığı bildirildi.

1,85 trilyon euroluk tahvilin satın alınması taahhüt edildi

Yönetim konseyinin salgın nedeniyle tahvil alımlarının (PEEP) yılın ilk aylarına göre çok daha yüksek bir hızda gerçekleştirilmesini beklemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, 2022 yılının mart ayına kadar 1,85 trilyon euroluk tahvilin satın alınmasının taahhüt edildiği belirtildi.

Açıklamada, bankanın yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarını koruyacağı, enflasyon hedeflerine ulaşmak için tüm araçlarda değişiklik yapmaya hazır olduğu kaydedildi.