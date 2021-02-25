Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünlerini ve kaynaklarını korumak amacıyla bu ürünlere yönelik stok takibi yaparak denetimlerin etkinliğini artıracak.

Bakanlık, balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, sürdürülebilir işletimini sağlamak hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edecek.

Çalışmalarla su ürünlerinin avcılık miktarlarının izlenmesi, stoklar ve avlanılacak miktarlara ilişkin bilgi edinilmesi, türlere ilişkin yönetim planlarının hazırlanması, alıcı ortam izleme çalışmalarının yapılması, lagün yönetim planlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kontrol ve denetimler artırılacak. Bu yıl su ürünleri avcılık kontrol ve denetim sayısının 111 bini bulması hedefleniyor.

Ekonomik öneme sahip olan, aşırı avcılığı yapılan, stokları her yıl azalan, avcılığına kota uygulanan su ürünleri türlerinin yıl boyunca izlenmesi ve gerek duyulması halinde yönetim planlarının geliştirilmesi için türlere ait biyolojik veriler toplanacak.

Ülke balıkçılık yönetimi için hem karaya çıkarılan balık miktarı hem de avcılık yapılan alanlardaki ticari stoklar sürekli izlenecek. Bu amaçla hamsi, istavrit, palamut, lüfer ve kalkan türlerine ait stok miktarları takip edilecek.

Denizden karaya denetim planı

Su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi için denizlerde ve iç sularda karaya çıkış noktalarında, yol güzergahlarında, toptan ve perakende satış yerlerinde, balık unu fabrikalarında ve işleme tesislerinde denetimler yapılacak.

Yetiştiricilik tesislerinde de yavru bırakma, hasat, işletme kayıtları ve destekleme faaliyetleri denetlenecek. Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde bu yıl 6 bin 500 denetim yapılması hedefleniyor.

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği gereği 12 metrenin üzerindeki ticari balıkçılık tekneleri için Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazı takma zorunluluğu bulunuyor. Bu cihaz avcılık esnasında veri gönderir halde tutuluyor ve izleme yapılmasını sağlıyor. BAGİS, 12 metre üstü teknelerin tüm avcılık faaliyetlerini bu cihaz sayesinde haritalaştırarak gösterirken, yasak avcılık denetimlerinde kontrol sağlıyor. Bu yıl izleme kapsamındaki balıkçı gemisi sayısının 6 bin 350 olması öngörülüyor.

Su ürünleri artırılacak

Balıklandırma ile doğal stokların artırılması ve nesli tehlikede olan su ürünleri stoklarının desteklenmesiyle üretim artışı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, bu yıl su kaynaklarına 25,8 milyon adet balık bırakılması ve su ürünleri desteklerinden yararlanacak üretici sayısının 2 bin 500 olması hedefleniyor.

Öte yandan, balıkçı barınakları inşa edilerek, su ürünleri yetiştiriciliğinde üretimin artmasına ve balıkçılığa katkı sağlanacak. Balıkçı barınaklarının etkin, etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla onarım ve tevsi inşaatları tamamlanacak.