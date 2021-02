2020 yılı itibarıyla ASELSAN, projenin yeni ismi Next Big Move to Türkiye çatısı altında çağrıda bulunmaya devam ediyor. Yenilenen içeriği ve başvuru süreci ile Next Big Move to Türkiye programı Türkiye için kritik projelerde çalışma, kendi fikirlerini hayata geçirebilme ve deneyimlerini toplumsal geleceğimiz için kullanma gibi anlamlı bir fırsat sunuyor.



ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Next Big Move to Türkiye programı ile ilgili şunları söyledi:

Bu program ile Türkiye’den yurt dışına giden ya da yurt dışında çalışmalarını sürdüren nitelikli insan kaynağını ülkemize kazandırmanın ötesinde bir vaadimiz var. Bu arkadaşlarımızın ülkelerine, ailelerine geri dönmelerinin yanı sıra ülkemizi üst liglere taşıyacak kritik projelerde bizzat yer alıp edindikleri global deneyimleri buradaki takım arkadaşlarına da aktarmalarını istiyoruz.

"Birlikte yeni fikirler geliştiriyoruz"

Bu arkadaşların dönüp, her şeye sıfırdan başlamalarını değil aksine ASELSAN’ı hem kültürel boyutta hem de iş disiplini boyutunda ileriye taşımalarının önünü açıyoruz. Onları dinliyor, onlarla beraber büyüyoruz. Birlikte yeni fikirler geliştiriyor, esnek ve çevik bir çalışma ortamı sunarak okyanusta damla değil; kendi denizimizde kocaman bir dalga olarak büyük değişimlerin tetikçisi olmalarını bekliyoruz.

"Gelin, siz de yeteneğinizi ve deneyiminizi ülkenizden dünyaya yayılan bu gurur için kullanın"

ASELSAN artık bir dünya markası. Yaptığımız işler, ürettiğimiz ürünler çoktan sınırları aştı. Önümüzdeki yıllar için çok daha büyük, sürpriz projeler ve gelişmeler var. Bu hikayeyi sizlerle birlikte yazmak istiyoruz. Bu yolculukta yan yana olmak, bu dönüşüme şahit olmak muazzam. Gelin, siz de yeteneğinizi ve deneyiminizi ülkenizden dünyaya yayılan bu gurur için kullanın.



https://nextbigmovetoturkiye.aselsan.com.tr/ adresinde bulunan internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay başvuru yapabilen adaylar, programa ve ASELSAN’a dair en güncel bilgileri de yine bu web sitesi üzerinden edinebiliyor.