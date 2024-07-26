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Dünya
AA 26.07.2024 10:15

İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda en az 14 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda en az 14 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde baskın yaparak Filistinlilerin evlerine girdi.

Evlere giren İsrail askerleriyle Filistinliler arasında olaylar çıktı. İsrail güçleri 3 kişiyi gözaltına aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun, çok sayıda zırhlı araçlarla Cenin kentinin birçok bölgesine baskınlar düzenlediği ve ateş açtığı aktarıldı.

Batı Şeria'nın Nablus kentinde birkaç mahalleye baskın yapan İsrail askerleri, Filistinli gruplarla çıkan olaylardan sonra bölgeden çekildi.

Kuzeydeki Kalkilya kentinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenleyen İsrail ordusu, 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, dün 3 İsraillinin yaralandığı olaydan sonra Kalkilya kenti ve bazı beldelere uyguladığı kuşatmayı sürdürüyor.

Öte yandan İsrail askerleri, sabahın erken saatlerinden itibaren de Batı Şeria'nın El Halil, Tulkerim, Ramallah ve Eriha kentlerinde de Filistinlilerin evlerine baskınlar yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında şu ana kadar 589 Filistinli hayatını kaybetti.

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