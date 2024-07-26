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Dünya
AA 26.07.2024 10:07

Filistinli sporcular bayraklarını dalgalandırmak için Paris'te

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek Filistinli sporcular, ülkelerinin bayrağını dalgalandırmak için Paris'e geldiklerini söyledi.

Filistinli sporcular bayraklarını dalgalandırmak için Paris'te
[Fotograf: AA]

Fransa'nın Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen kafilede yer alan sporculardan yüzücü Yazan Al Bawwab, judocu Fares Badawi ve boksör Wasim Abusal, açıklamalarda bulundu.

Coşkulu karşılama dolayısıyla çok mutlu olduğunu vurgulayan Bawwab, "Hiçbirimiz bu kadar kişinin burada olacağını beklemiyorduk. Ülkemiz baskı altındayken insanların buraya gelip bizi karşılamasından dolayı çok mutluyuz. Biz de insanız ve herkes gibi spor yapmak istiyoruz. Bize de herkese davranıldığı gibi davranılmasını istiyoruz. Buradaki herkese gönülden teşekkür ederiz." dedi.

Filistin'deki vatandaşlarına selam gönderen Bawwab, "Filistinlileri çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Dünya genelinde bizi destekleyen herkesi seviyorum. Bizler insanız. Ancak bizlere insan gibi muamele edilmiyor. Spor yapmaya geldiğimizde, diğer insanlarla eşit olduğumuzu anlamalılar. Filistinlileri çok seviyorum." diye konuştu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak Filistinli sporcular, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı | Fotoğraf: AA[Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak Filistinli sporcular, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı | Fotoğraf: AA]

İsrail'in saldırılarıyla ilgili soruya, "Siyasi açıklamalarda bulunmuyorum ama biz de insanız. Bize de diğerlerine verilen insan haklarını verin." yanıtını veren Bawwab, "Fransa, Filistin'i bir devlet olarak tanımıyor. Ancak ben buraya Filistin bayrağını dalgalandırmak için geldim. Ülkesi bulunmayan 15 milyon insan olduğumuzun bilincinde hareket ettiğimizin farkına varılmalı. Polisler, protesto amacıyla dahi bayrağımızı taşımamıza izin vermiyor ama burada beni engelleyemezler." ifadelerini kullandı.

Badawi: "Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz"​

Filistinli judocu Fares Badawi, Fransa'da ülkesini temsil edeceği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bizi çok güzel karşıladılar. Umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil edebiliriz. Buradayız, güçlüyüz, güçlü kalacağız ve hiçbir zaman pes etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Wasim Abusal da kendisinin Filistin'i olimpiyatlarda temsil eden ilk boksör olduğuna dikkati çekerek "Bugün Paris'teyiz. Burada kendimi ailemin arasında hissediyorum. Buradaki insanların hepsi bizim için geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

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