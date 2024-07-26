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Dünya
AA 26.07.2024 09:43

İsrail hapishanesindeki idari tutuklu bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail hapishanelerinde idari tutuklu bulunan 63 yaşındaki Filistinli Mustafa Muhammed Ebu Arra'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail hapishanesindeki idari tutuklu bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı Akaba beldesi sakinlerinden Ebu Arra'nın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rimon Hastanesinden Soroka Askeri Hastanesine sevk edilen Ebu Arra'nın yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, evli ve 7 çocuk babası olan Ebu Arra'nın 1990 yılından bu yana birçok kez İsrail tarafından tutuklandığı kaydedildi.

Ebu Arra'nın İsrail hapishanelerinde toplam 12 yıl yattığı paylaşılan açıklamada, 63 yaşındaki Filistinlinin son olarak 30 Ekim 2023'te idari tutuklamaya tabi tutulduğu hatırlatıldı.

Ebu Arra'nın tutuklanmadan önce ciddi sağlık problemleri yaşadığı belirtilen açıklamada, "Ebu Arra, ilaçlarından mahrum edilerek ölüme terk edildi. Bu Filistin halkına karşı devam eden soykırım suçları kapsamında yapıldı." denildi.

Filistinlinin ölümünden İsrail hapishane idaresinin sorumlu tutulduğu açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan 9 bin 700'ü aşkın Filistinlinin akıbetinden de hapishane idaresinin mesul olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısının 19'a çıktığı aktarıldı.

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